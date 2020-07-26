تعرف على عيوب سيارتك من لون دخان العادم

ينتج من عملية احتراق البنزين والهواء داخل محرك السيارة غازات عادم والتي تخرج من المحرك عن طريق أنبوب

العادم (الا كزوز ) ويكون لون العادم والرائحة بمثابة مؤشرات عن حالة المحرك والمحرك السليم لا ينتج دخان مرئي

ويعتبر الدخان الأبيض الناتج في حالة البرودة فذلك يعني أن درجة حرارة محرك سيارتك منخفضة عن الحد الطبيعي

حالة طبيعية حيث يأتي بخار الماء من عملية الاحتراق ويلاحظ ظهوره في الأيام الباردة وتزيد تلك الظاهرة في الشتاء نتيجة

لتكثف الماء يختفي ذلك اللون من عادم سيارتك عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة .ظهور دخان أبيض مائل الي

اللون الأزرق يعني دخول زيت المحرك الي داخل غرف الاحتراق حيث يحترق بداخلها مع البنزين والهواء والسبب في تسرب الزيت الي داخل غرف الاحتراق هو تآكل حلقات المكبس ( رنج البستم ) ويكون الدخان مستمر ، أو تآكل ربر الصباب ويظهر الدخان في حالة وقوف السيارة فترة من 2-3 دقائق ومع الضغط علي دواسة البنزين يظهر الدخان ثم

يختفي بعد فترة قصيرة ، مثلا نلاحظ هذه العملية عند إشارة المرور ومع بداية سير السيارة يظهر الدخان ثم يختفي

الدخان بعد فترة قصيره من سير السيارة ، ثالثا الدخان الأسود لضمان الحصول علي احتراق كامل للبنزين لابد من

تحويلة الي الحالة تشبه الحالة الغازية ولابد من ان تحاط كل ذرة من البنزين بالهواء اللازم لاحتراقها ولو نقصت كمية الهواء عن اللازم يتبقى بعض البنزين غير تام الاحتراق ويتفحم فقط ويخرج علي شكل دخان أسود قاتم مع الغازات

العادمة ويسبب ذلك استهلاك زائد في البنزين كما يتكون غاز اول أكسيد الكربون وهو غاز سام خطر علي الأشخاص

الذين يستنشقون الغازات العادمة اذا ما كان السيارة دائرا في مكان مغلق ، ويرجع سبب ظهور الدخان الأسود الي بعض الأسباب منها انسداد فلتر الهواء ( الشوتة ) أوعيب بشمعات الاحتراق ( البلاكات ) أو تلف احدي صمامات حقن الوقود (البخاخات ) او تلف حساس الاكسجين المركب علي الاكزوز حيث يعمل علي قياس نسبة الأكسجين في غاز العادم.

م.جمال شحاتة / الهيئة العامة للتعليم النطبيقي والتدريب