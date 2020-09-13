أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الكويتي اليوم الأحد فتح باب التسجيل في خطة البعثات الداخلية للفصل الأول من العام الجامعي (2020- 2021) “إلكترونيا” وذلك في الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل.

ودعا الأمين العام في (أمانة مجلس الجامعات الخاصة) الدكتور حبيب أبل في تصريح صحفي الطالب الراغب في التسجيل بخطة البعثات تقديم اختبار القبول في المنشأة التعليمية التي يود التسجيل فيها كرغبة أولى والحصول على ورقة القبول ومن ثم تحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني الخاص دون الحاجة إلى مراجعة (الأمانة العامة).

وأضاف أن أولوية القبول ستكون للطالب الحاصل على أعلى المعدلات وفي حدود ما هو متاح من مقاعد مشددا على ضرورة اتباع إرشادات التسجيل الموضحة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.

وأوضح أنه يمكن للطالب التعرف على برامج الكليات والجامعات وأدنى نسبة مئوية مطلوبة للتقديم في كل تخصص مبينا أن “قبول طلب التقديم لا يعني القبول في خطة البعثات الداخلية للفصل الأول من العام الجامعي (2020-2021)”.