حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس اليوم الاثنين من “خطر التخلي عن السيطرة” على جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأعرب غيريسوس في مؤتمر صحفي عقده عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية عن تفهمه لمشاعر القلق والتوتر التي تنتاب الكثير من المجتمعات بعد شهور من محاربة الجائحة لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا “لا يجب أن يؤدي إلى التراخي في مواجهته”.

وشدد على أن “الحكومات يجب أن تقوم بدورها كما يجب على المواطنين أيضا القيام بدورهم نظرا لخطورة الفيروس” منبها أنه في حال السماح لكورونا بالانتقال بحرية “فإنه يمكن أن يتسبب في فوضى لا سيما وان العالم لم يعثر على اللقاح حتى الآن”.

وقال ان الوقت “لا يزال في أيدينا” لمكافحة الفيروس من خلال “الآليات المعروفة التي أثبتت كفاءتها في وقف انتشاره” في فصل الربيع ومطلع الصيف من هذا العام.

من جانبه شدد مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان في المؤتمر الصحفي ذاته على خطورة الوضع في أوروبا التي سجلت خلال الأسبوع الماضي 46 بالمئة من جميع حالات الإصابة العالمية و33 بالمئة من اجمالي حالات الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ولفت الى ان هذه الاحصائيات “لا تدع مجالا للشك” في أن المنطقة الأوروبية الآن هي “بؤرة المرض في العالم”.

وفي الوقت ذاته أعربت المسؤولة عن إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيركوف عن قلقها إزاء زيادة الاقبال على دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة مشيرة الى توقعات بأن طاقة المستشفيات وغرف العناية المركزة قد تصل إلى حدها الأقصى في الأيام المقبلة.