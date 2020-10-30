السعودية تعرب عن حزنها جراء ضحايا زلزال إزمير التركية

أعربت السعودية، الجمعة، عن بالغ حزنها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات، جراء زلزال ضرب ولاية إزمير غربي تركيا.

وتمنت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها، الرحمة لضحايا الزلزال، والشفاء للمصابين جرائه.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، أن زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب إزمير.

وأضافت الإدارة، في بيان، أن الزلزال شعر به سكان ولايات بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في الولاية، 6 قتلى و202 مصابا، وفقا لذات البيان.