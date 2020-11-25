اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء تسجيل 55 حالة وفاة و2438 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات منذ انتشار الجائحة في عموم البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 542187 اصابة.

وذكرت الوزارة في بيان ان محافظة كركوك نالت الحصة الاكبر من الاصابات الجديدة بواقع 465 اصابة ثم العاصمة بغداد بواقع 400 اصابة ثم محافظة صلاح الدين بواقع 270 اصابة ثم باعداد متفرقة في جميع المحافظات الاخرى .

واشارت الوزارة الى انها سجلت كذلك 55 حالة وفاة بالفيروس نالت الحصة الاكبر منها محافظة السليمانية بواقع 20 وفاة والبقية موزعة في 11 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 2270 مريضا من 17 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق الى 542187 حالة توفي منهما 12086 حالة فيما تماثل للشفاء 472054 حالة.