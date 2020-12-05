قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم السبت شملت عددا من مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة 2020.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي أثناء جولته في مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية بمنطقة الجابرية عن السعادة بما شاهده من ترتيبات وتجهيزات صحية تختلف عن الاعوام ال60 السابقة وذلك في ظل الأزمة الصحية واشتراطاتها والاجراءات المطلوب اتباعها مشيدا بجهود وزارات الصحة والداخلية والعدل والاعلام.

وأضاف سموه “سعيد بالتقارير التي تصلني عن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة للعمل على استكمال مسيرة طويلة وبإذن الله نحتفل جميعا بانتهاء اليوم الانتخابي بمشاركة كبيرة عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية”.

وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح “نحن نرى الاقبال الكبير على الانتخابات ونرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء الانتخاب والابتعاد عن مظاهر الاحتفال والتجمع بعد الإعلان عن النتائج” مشددا على ان “المكسب هو ان نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات ونحافظ على الصحة العامة في البلاد”.

وأوضح سموه ان الاشتراطات الصحية فرضت اجراءات لا بد من الالتزام بها “وأرى ان الجميع حريص على هذه الاشتراطات الصحية لكن يجب أيضا التقيد بالاجراءات والارشادات الصحية أثناء وبعد العملية الانتخابية”.

وأعرب سموه عن الثقة بحرص الناخبين والناخبات على الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى بعد نهاية العملية الانتخابية وأن تتم مظاهر الاحتفال عبر الاتصال وليس التجمع سائلا الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خدمة الكويت.

رافق سموه خلال الجولة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.