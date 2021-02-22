الداهوم يسأل وزير العدل عن الجهات التي حققت مع “الفاشنستات”

وجه النائب د.بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل نواف الياسين، عن الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي «الفاشنستات» بجرائم غسل أموال وتضخم حساباتهم.

وطلب النائب إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي «الفاشنستات» بجرائم غسل أموال وتضخم حساباتهم؟ وكم بلغ عدد الذين خضعوا للتحقيق؟ مع بيان قيمة الكفالات المالية المدفوعة للإفراج عن الشركات والأفراد الذين جرى التحقيق معهم.

2- هل توجد شركات كويتية تعمل في مجال الإعلام والدعاية والإعلان والتسويق والنشر حقق معها في شأن شبهة تورط في جريمة غسل أموال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان نتائج التحقيقات.

3- هل أحيلت هذه القضية إلى القضاء أم حفظت؟ إذا كان القرار الصادر هو الحفظ، فما السند القانوني للحفظ ومبرراته؟