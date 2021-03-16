قوى طلابية تتضامن مع إبطال “الدستورية” لعضوية الداهوم

أعلن عدد من القوى الطلابية تضامنهم مع النائب د.بدر الداهوم بعد حكم المحكمة الدستورية يوم أمس الأول الأحد ١٤-٣ بإبطال عضويته في مجلس الأمة باعتباره فاقداً لشروط الترشح وفق قانون الانتخاب الكويتي بتعديله الأخير في المادة الثانية بحرمان المسيء للذات الأميرية.

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة أصدر بياناً استنكر من خلاله “كل المحاولات الحثيثة لتفريغ البلد من مؤسساته وتسييس القوانين بما يخل بميزان العدالة” وأكّد على أن هذه الأفعال لن تثني الشعب الكويتي عن “مواصلة نضاله المستمر منذ عقود لحفظ كرامة الإنسان وصون حريته وحقه في اختيار ممثليه وممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن رأيه الحر وحريته في التجمع”، وأضاف البيان إن صدور الحكم بشطب د.بدر الداهوم من المحكمة الدستورية التي سبق أن أعلنت عن عدم اختصاصها بمثل هذه القضايا ورغم الإجماع القانوني على صحة ترشيحه بعد حكم محكمة التمييز يشكّل “خطورة على مستقبل هذا الوطن حيث تفقد الممارسات الحكومية الشعب ثقته في قواعد نظامه السياسي المتفق عليه”، وحرص البيان على تأكيد احترام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة لأحكام القضاء الكويتي وثقته بأفراده المخلصين ودعا السلطة التنفيذية لوقف ممارساتها غير الديمقراطية حفاظاً على مؤسسات الدولة.

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية أصدر بيانه بعنوان “لتبقى كرامة الكويت” مستفتحة بالتعبير عن قلقه إزاء الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد “على حال ديمقراطيتنا الكويتية وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم” وأسفهم بأن الكويت التي منذ تأسيسها لم يعلم أبنائها غير روح الديمقراطية “تواجه ما نواجهه اليوم من تفريغ لمحتوى ديمقراطيتنا ومفاهيم حرياتنا وحقوقنا”، وأردف البيان بشأن حكم إبطال عضوية النائب د.بدر الداهوم “نخشى استمرار مسلسل سياسي يفرغ ديمقراطيتنا ودستورنا من محتواه، مما يتطلب مواجهة شعبية صريحة تطالب بالإصلاح السياسي والتشريعي حتى نمنع هذه الممارسات التي قد تسبب بطيغان سلطة على أخرى واختلال الهيكلة الدستورية” وشدّد البيان على “إن مسيرة الكويت نحو المزيد من الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة تتطلب توثيق الضمانات الأساسية التي تحمي الأفراد والمجتمع وحرياتهم وحقوقهم عن طريق فصل السلطات مع تعاونها حتى نضمن عدم سيطرة سلطة على أخرى، والذي مع الأسف أصبحنا نشعر بفقدانه” وعرّج البيان على خشيته من “انهيار تجربتنا الديمقراطية وحياتنا الدستورية” بعد التراجعات الديمقراطية من تطبيق مرسوم الصوت الواحد إلى تشريع قوانين مقيدة للحريات والآن ببطلان عضوية النائب د.بدر الداهوم، وطالب البيان أعضاء مجلس الأمة بأن “يعملوا صفاً واحداً في ظل التحديات القائمة على تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون المسيء”.

“متضامنون مع الشعب” هو العنوان الذي تصدّر بيان قائمة المستقبل الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية وجاء فيه “نعلن عن دعمنا الكامل للدكتور بدر الداهوم ونرفض الحكم الذي صدر في حقه، نحن اليوم متضامنون ليس مع الداهوم وحسب، وإنما مع حق الشعب في اختيار ممثليه وأن لا تأتي السلطة لتغير ممثلي الشعب كلما أرادت”، وحول شطب الداهوم “ما هي إلا إشارة على عدم رغبة السلطة في مد يد التعاون مع السلطة التشريعية، وما هي إلا خطوة تؤصل مدى تدخل الدولة العميقة في البلاد” وخُتم البيان بأن قائمة المستقبل الطلابي “تؤمن إيمان تام إن هذه التدخلات التي تقوض البرلمان ما هي إلا أدوات تسعى لشل السلطة التشريعية في البلاد مثلها مثل التي سبقتها من تدخلات شلّت البرلمان وحدّت من مكتسبات الشعب الدستورية”.

بدورها، قائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أستنكرت في بيانها “ما آل إليه حكم المحكمة الدستورية الذي صدر من شطب لعضو مجلس الأمة وممثل الشعب الكويتي د.بدر الداهوم الذي يعد بحق تعد صارخ على نص المادة ٥٠ من الدستور التي تؤكد على مبدأ (فصل السلطات) وتجاوزاً على حجية الأحكام القضائية بعد أن أكدت محكمة التمييز سابقاً انطباق شروط الترشح عليه” وأكمل البيان: “إضافة إلى أن هذا الحكم تخطى حق الأمة في اختيار ممثليها ومبدأ المجلس سيد قراراته وعليه إذ نؤكد توصيل رسالة سياسية بمقاطعة قسم الحكومة من جهة، وندعو السادة النواب إلى تدخل تشريعي عاجل لمعالجة هذا النوع من التداخل في الاختصاص والفراغ اللائحي والتشريعي” وختمت بيانها متمنيةً أن يتم تكريس الديمقراطية التي جُبلوا عليها على مدار عقود بشكلها الكامل والصحيح وأن لا تكون صورية.

من جانبها، قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أعلنت عبر بيانها “دعماً للأمة” عن تضامنها الكامل مع د.بدر الداهوم وحذّرت من “أي عبث في المؤسسة التشريعية وأي تدخل في حق الأمة بانتخابات ممثليها” وأكدت على أن تضامنها مع الداهوم “ليس إلا واجب وطني يدعم حق الأمة في اختيار من يمثلها في قاعة عبدالله السالم”، ووجهت رسالة دعت فيها كافة الشعب الكويتي إلى “اتخاذ موقف صارم نحو قوى الفساد والمفسدين ورص الصفوف والالتفاف نحو قوى الإصلاح” من أجل الوطن ورفع رايته.