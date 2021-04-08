حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 09 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 37°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.