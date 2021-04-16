“بلنتيات”.. هل يستحق إبرازه بالعرض على القناة الأولى؟

برنامج “بلنتيات” برنامج رياضي على شاشة تلفزيون الكويت في رمضان والذي يعرض في فترة ما بعد الظهر، ما هي الفكرة الجديدة التي يحتويها حتى يتم عرضه على شاشة القناة الأولى ، رغم وجود قناتين رياضيتين متخصصتين ؟

برنامج عبارة عن استضافة عدد من اللاعبين كلجنة حكم وفرق تتنافس فيما بينها ومعيار التنافس ضربات الجزاء، في استديو واضاءة خافتة مزعجة للمشاهد رغم أن البرنامج يفترض أنه برنامج مباشر ويعرض في وقت عز النهار؟

لنترك جانباً أن مثل هذه البرامج يفترض أن تعرض على القنوات الرياضية وإلا لماذا تخصيص قناتين رياضيتين تكلف يرامجها شهريا آلاف الدنانير ، اذا كان هذا البرنامج يعرض على القناة الأولى.

أمر آخر ما هو الجانب الذي يستحق التحليل او التحكيم الرياضي والمنافسة فقط في تسديد ضربات الجزاء ؟!!

يا وزارة الإعلام ، اذا كانت لديكم ميزانية فائضة عن الحاجة فيجب أن توجه التوجيه الصحيح ، والتميز في البرامج ياتلفزيون الكويت لا يكون بعدد البرامج والترضيات ، وهذه قلناها أكثر من مرة ولكن بالكيف باختيار برنامج مميز الفكرة والعمل عليه بشكل مبتكر.

محرر الشؤون الفنية