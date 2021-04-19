تدريب فرق “التربية” استعدادا للاختبارات الورقية

أوضحت رئيس فريق الصحة في إدارة منع العدوى بمنطقة حولي التعليمية د. سمر البدء في تدريب فريق وزارة التربية المرشح من قبل منطقة حولي التعليمية على كيفية اتباع الاشتراطات الصحية التي سيتم تطبيقها في المدارس ولجان الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر وذلك للتأكد من توفير بيئة سليمة وآمنة لطلاب الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي و العاملين من الهيئة التعليمية و الإدارية.

وذكرت الموجه الفني للحاسوب و رئيس فريق تكنسوفت الجازي العتيبي ان الدورة التدريبية للاشتراطات الصحية انطلقت اليوم عن بعد عبر منصة دربني التابعة لإدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنسوفت للعودة التدريجية الآمنة لمدارس المرحلة الثانوية.

وتابعت العتيبي بأن الفئات المستهدفة في الدورة التدريبية هم جميع العاملين في مدارس المرحلة الثانوية وطلبة الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي وأولياء الأمور، وهناك ندوات توعوية لأولياء الأمور لتوعيتهم بأهم الاشتراطات الصحية اللازمة خلال فترة الاختبارات الورقية و العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة وفريق التدريب المختص.