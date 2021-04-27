جوهر: الحكومة غضبت للجلوس على مقاعدها لا لانتهاك الدستور

قال النائب د. حسن جوهر، ردا على البيان الحكومي الذي ألقاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: “اين الحكومة واين رئيس الوزراء الذي انتهك المادة 100 من الدستور، وتجاوز على حق المساءلة لأكثر من 30 نائباً كحق اصيل ودستوري وشعبي، لا يزعّل رئيس الوزراء انتهاك الدستور! إنما يزعله الجلوس على مقعده كعرف برلماني! هذا تناقض”.

وأضاف جوهر: “أما بشأن القول بأن تعطيل الجلسات سيعطل مصالح الناس، فبرنامج الحكومة لا يوجد فيه ما هو صالح للمواطن الكويتي، برنامجها يضم قضايا الضرائب وفرضها على المواطنين وإعادة تسعيرة الدعوم والخصخصة، ولا يوجد أي قانون في برنامجها له واقع ايجابي على البلد او المواطن، ولم نجد حلاً للعجز المالي المتراكم والمتزايد مع مرور السنوات، ولا يوجد اي بصيص أمل لحل القضايا التي يعانيها الشعب”.