الشاهين يقترح منح أزواج وأبناء الكويتيات الأولوية في لقاح “كورونا”

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لإعطاء أزواج وأبناء الكويتيات الأولوية في تلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك إلى جانب المواطنين.

وجاء في الاقتراح: لمّا كانت عودة الحياة الطبيعية في كافة دول العالم عامة وفي دولة الكويت خاصة مرهونة بإيجاد لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ولله الحمد والمِنّة قامت دولة الكويت بتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة وبالمجان.

وأضاف أن الاقتراح جاء نظراً لإعراض بعض المواطنين والمقيمين من تلقي اللقاح وسماع الحجج الواهية والأفكار السلبية عن التطعيم، ولمّا كانت المناعة المجتمعية لا تتحقق إلا ببلوغ التطعيم بنسبة 65 في المئة من السكان، ونظراً لأن دولة الكويت تُعد الأخيرة بنسبة التطعيم مقارنة ببعض الدول الخليجية الأخرى.