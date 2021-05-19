“الداخلية”: إصدار شهادات جنسية بدل فاقد أو تالف للمشاركة في “تكميلية الخامسة”

دعت وزارة الداخلية المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية المشاركين في انتخابات مجلس الأمة التكميلية في الدائرة الخامسة والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 22 مايو الجاري الذين فقدوا أو أتلفت جناسيهم، للتقدم للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للحصول على شهادة بدل فاقد أو تالف (لمن يهمه الأمر) ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني إنه “لن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل شهادة الجنسية الكويتية الأصلية أو بدل فاقد أو تالف عنها (لمن يهمه الأمر)”، موضحة أن “إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية هي حضور صاحب العلاقة شخصيا إلي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر (بمنطقة الضجيج) مصطحبا معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى عدد 2 صورة شخصية قياس «4×6» خلفية زرقاء”.

وأشارت إلى أنه “حرصا على راحة كبار السن وذوي الهمم قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتخصيص موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم، دون تحمل عناء المشي من مواقف المركبات والدخول إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر”.

ولفتت إلى أن منح شهادة «لمن يهمه الأمر» تصدر صباح يوم الانتخابات في الثاني والعشرين من مايو الجاري اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء ولا تستخدم إلا ليوم الانتخابات فقط.