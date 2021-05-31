رد المحامي أحمد المطيري حول قضية “العفو الشامل” على رئيس اللجنة التشريعية

قال المحامي أحمد ذعار المطيري عبر حسابه في “تويتر” رداً على تصريح رئيس اللجنة التشريعية خالد عايد العنزي:

السيد رئيس اللجنة التشريعية..

‏انا لم أدعي بأنه لم يوزع.. ‏بل كنت واضحاً ومحدداً “السادة النواب هل وزع التقرير عليكم رقم 28 قبل جلسة 30/3؟

وأنت تؤكد الأن أنه وزع على جميع النواب بلا استثناء..السادة النواب هل وزع التقرير (28) عليكم بتاريخ 29/3 الخاص بالعفو الشامل؟

ومرفق ادناه التغريدة التي تم بها طرح السؤال..

‏بالاضافة للتقرير رقم(28)الذي ادرج في نظام الوثائق البرلمانية الالكترونية أمس الموافق 30/5/2021..

‏السادة النواب هل وزع عليكم هذا التقرير بتاريخ 29/3/3021 الخاص بقانون العفو الشامل..

هذا الكلام يتعارض مع كتاب السيد مقرر اللجنة التشريعية المنشور على حسابة والمقدم لرئيس المجلس بتاريخ 8/3/2021ولم تنفي ذلك أنت اطلاقاً آنذاك!!الكتاب كان واضحاً ومحدداً تم الاحالة الى مكتب المجلس 8/2/2021

والسؤال الذي يطرح على أعضاء اللجنة التشريعية دون استثناء هل تم التصويت بتاريخ 8/2/2021 أم تمت الاحالة لمكتب المجلس بتاريخ 8/2/2021..ولماذا لم تقم بنفي هذا الكتاب يارئيس اللجنة؟!

فيما يتعلق بالباقي من حديثك فأنا “أتشرف” يادكتور خالد أن يكون نقاشاً علنياً وأمام الرأي العام حتى تبين لي مافاتني ولنصل سوياً لإقرار هذا القانون في دور انعقاد أخر حيث أنك من الموافقين على ⁧‫#قانون_العفو‬⁩ في جلسة 30/3/2021 وحتى تبين للناس أن القانون سقط في دور الانعقاد الحالي.

(1)

السيد رئيس اللجنة التشريعية..

انا لم أدعي بأنه لم يوزع..

بل كنت واضحاً ومحدداً "السادة النواب هل وزع التقرير عليكم رقم 28 قبل جلسة 30/3؟ وأنت تؤكد الأن أنه وزع على جميع النواب بلا استثناء..السادة النواب هل وزع التقرير (28) عليكم بتاريخ 29/3 الخاص بالعفو الشامل؟ pic.twitter.com/0aijR0ws2Q — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) ٣١ مايو ٢٠٢١

(2)

مرفق ادناه التغريدة التي تم بها طرح السؤال..

بالاضافة للتقرير رقم(28)الذي ادرج في نظام الوثائق البرلمانية الالكترونية أمس الموافق 30/5/2021..

السادة النواب هل وزع عليكم هذا التقرير بتاريخ 29/3/3021 الخاص بقانون العفو الشامل.. pic.twitter.com/kxv97DqCKq — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) ٣١ مايو ٢٠٢١

(3)هذا الكلام يتعارض مع كتاب السيد مقرر اللجنة التشريعية المنشور على حسابة والمقدم لرئيس المجلس بتاريخ 8/3/2021ولم تنفي ذلك أنت اطلاقاً آنذاك!!الكتاب كان واضحاً ومحدداً تم الاحالة الى مكتب المجلس 8/2/2021.. pic.twitter.com/s76gljQYep — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) ٣١ مايو ٢٠٢١

(4)والسؤال الذي يطرح على أعضاء اللجنة التشريعية دون استثناء هل تم التصويت بتاريخ 8/2/2021 أم تمت الاحالة لمكتب المجلس بتاريخ 8/2/2021..ولماذا لم تقم بنفي هذا الكتاب يارئيس اللجنة؟! مرفق

(أ)التغريدة

(ب)طلب مقرر اللجنة واضحاً ومحدداً عبارة (قد أحيل إلى مكتب المجلس 8/2/2021) pic.twitter.com/Wqauwcp3Dw — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) ٣١ مايو ٢٠٢١

(5)فيما يتعلق بالباقي من حديثك فأنا "أتشرف" يادكتور خالد أن يكون نقاشاً علنياً وأمام الرأي العام حتى تبين لي مافاتني ولنصل سوياً لإقرار هذا القانون في دور انعقاد أخر حيث أنك من الموافقين على #قانون_العفو في جلسة 30/3/2021 وحتى تبين للناس أن القانون سقط في دور الانعقاد الحالي. — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) ٣١ مايو ٢٠٢١

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