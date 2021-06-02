“التعليمية البرلمانية” توافق على زيادة المكافأة الطلابية من 200 إلى 300 دينار

أكد النائب حمد المطر أن اللجنة التعليمية البرلمانية اليوم اجتمعت بحضور وزيري التربية والتعليم العالي وناقشت المكافات الطلابية في المرحلة الجامعية حيث كان هناك اقتراح رغبة بزيادتها من 200 إلى 300 دينار ووافقنا على هذا الاقتراح وسيكون من ضمن المستفيدين اخواننا البدون واعدادهم بسيطة جدا وفي المقابل الاسر الكويتية المحتاجة لهذه المكافاة كبيراً ويحب الا نقيس الأمر على من لايحتاج هذه المكافاة.

وقال المطر: من المهم مكافاة المتفوقين البدون من الطلبة فالقضية اكاديمية وامنية في نفس الوقت والطلبة البدون في الجامعة خاصة المتفوقين عناصر فاعله في المجتمع الكويتي واكدنا على المكافاة الاجتماعية للطلبة المتزوجين فالطالب المتزوج من كويتية يحب ان يحصل على 350 دينار والمتزوج من غير كويتية 200 دينار ونحن لانناقش الابعاد الاجتماعية لهذه القضية انما الاثار الاكاديمية للطالب المتزوج ورأت اللجنة زيادة المكافاة لمستحقيها رغم احتجاج وزارة المالية.

وأضاف: عتبنا كبير في اللجنة التعليمية على المحلس السباق فيما يتعلق في قضية الشهادات الوهمية والمزورة فالمجلس السابق واللجنة التعليمية السابقة لم يتخذا قرارا واليوم قدمنا لوزيري التعليم العالي والتربية 12 مطلباً اضافة لمؤسسات التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والتطبيقي واكدنا ان هذا الموضوع على راس اهتماماتنا ولن نقبل ان يكون بين شباب الكويت مزورين أو مم حصلوا على شهادات مزورة والان ظهر موضوع آخر ثالث وهو التخرج من جامعات ليست وهمية ولا مزورة إنما لايقدمون الطلبة فيها اختبارات ورشدنا على ضرورة مواجهتهم اذا كنا نطمح الى مستوى ذات جودة في التعليم ومستمرون في التحقيق في هذا الامر وسنلاحق كل من زور شهادته ولدينا اسماء تابعناها مع المعنيين والامر المفرح من الوزيرين محمد الفارس وعلي المضف انهما اكدا ان هذا الملف يحظى باهتمامهما وان يترددا في ملاحقة المزورين.