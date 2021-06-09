الغانم ممثلا للبرلمانات العربية يتوجه الى جنيف للاجتماع الي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى جنيف اليوم في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها كممثل للبرلمانات العربية الى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

ويأتي اجتماع الغانم الى باشيكو كممثل للمجموعة الجيوسياسية العربية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش وذلك لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب اعتداءات قوات الاحتلال على القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وكان الغانم قد اقترح على الاجتماع البرلماني العربي الطاريء حول فلسطين والذي عقد في الـ ١٢ من الشهر الماضي، تشكيل وفود برلمانية عربية للتواصل مع ممثلي البرلمانات العالمية ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد الدولي وذلك لخلق مزيد من الضغط من أجل فضح ممارسات الاحتلال والتأكيد على عدالة قضية الشعب الفلسطيني.