“الصحة”: إجراءات قانونية ضد المتطاولين على الكودار الطبية

تقدمت وزارة الصحة بخالص المواساة من ذوي إحدى المواطنات التي توفيت في العناية المركزة في مستشفى جابر، وأعربت في الوقت ذاته عن شديد أسفها إزاء ما تم تداوله من تطاول وإساءة على الكوادر الطبية الوطنية المعالجة من قبل أحد أقربائها عبر مقطع فيديو متداول.

وأكدت الوزارة بأن الكوادر الطبية، وأطباء العناية المركزة في مستشفى جابر وسائر المستشفيات من الكفاءات المخلصة التي آلت على نفسها التصدي للوباء بكل تفانٍ، كما تؤكد أنهم كانوا ولا يزالون الحصن الحصين لحفظ أمن البلاد الصحي، بارين بقسهم، مؤدين لرسالتهم بكل اقتدار ومهنية، ووفق البرتوكولات العلاجية المتبعة والمعتمدة.

وأعلنت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أوجه الإساءة التي طالت كوادرها، مع التأكيد على حق الجميع في اتباع الأطر القانونية حال استشعار وجود شهبة تقصير أو إهمال، متمنين الصحة والسلامة للجميع.