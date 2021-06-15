إسبانيا تستهل مشوارها في اليورو بتعادل مُحبط أمام السويد

استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بتعادل سلبي بدون أهداف ضد السويد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية.

وبهذا التعادل يرفع المنتخب الإسباني رصيده لنقطة في المركز الثالث، بينما يرفع المنتخب السويدي رصيده لنقطة في المركز الثاني، حيث تعتلي سلوفاكيا الصدارة بثلاث نقاط.

بدأت إسبانيا المباراة بضغط مع استحواذ على الكرة، خلال الربع ساعة الأولى، حتى جاء أول تهديد صريح في الدقيقة 16، بتسديدة رأسية من داني أولمو مهاجم إسبانيا تصدى لها روبين أولسن حارس مرمى السويد وحولها إلى ركنية.

وحاول كوكي لاعب خط وسط إسبانيا، تهديد مرمى السويد، بتسديدة من داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 22.

وواصل كوكي إهدار الفرص، حيث تلقى تمريرة عرضية من جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس روبين أولسن في الدقيقة 29.

وفي أول تهديد صريح للسويد، أرسل لارسون تسديد مُباغتة من الطرف الأيمن، لكن أوناي سيمون حارس إسبانيا حولها إلى ركنية في الدقيقة 36.

واستغل ألفارو موراتا خطأ كارثي من مدافع السويد ماركوس، لينفرد بحارس المرمى، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن وأهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بشكل غريب في الدقيقة 38.

وكاد ألكسندر إيزاك أن يفتتح التسجيل للسويد في الدقيقة 41، حيث سدد كرة داخل المنطقة، اصطدمت بماركوس يورينتي مدافع إسبانيا قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن وتصل ليد الحارس أوناي سيمون بشكل غريب.

وتألق روبين أولسن حارس مرمى السويد، في التصدي لتسديدة قوية من داني أولمو مهاجم إسبانيا من خارج المنطقة في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، وصلت كرة لموراتا مهاجم إسبانيا داخل المنطقة، وسدد بجانب القائم الأيمن ليُهدر فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49.

وأضاع ماركوس بيرج أسهل فرصة للسويد في المباراة في الدقيقة 60، فبعد مجهود فردي مميز من ألكسندر إيزاك بمراوغة دفاع إسبانيا، أرسل له كرة عرضية أمام المرمى، لكنه سدد بجانب القائم بغرابة شديدة.

وقرر لويس إنريكي مدرب إسبانيا سحب موراتا لسوء أدائه ودفع ببابلو سارابيا، وفي خط الوسط أشرك تياجو ألكانتارا بدلا من روردي، ولاحقًا دفع بأوريازابال وجيرارد مورينو لتدعيم الهجوم بدلا من توريس وأولمو.

وفي الدقائق الأخيرة تراجع لاعبو السويد إلى المنطقة بالكامل، لسد كل المساحات أمام الهجوم الإسباني، الذي بدا عاجزا عن التسجيل.

وتألق روبين أولسن حارس مرمى السويد، في التصدي لمحاولة خطف هدف الفوز لإسبانيا، حيث أرسل فابيان رويز كرة عرضية إلى جيرارد مورينو الذي سدد كرة رأسية، تصدى لها أولسن بقدمه في الدقيقة 90.

وأضاع سارابيا فرصة مُحققة للتسجيل في الدقيقة 93، بعدما أرسل له جوردي ألبا كرة عرضية أمام الشباك لكنها سدد برعونة شديدة ليمسك الحارس أولسن بالكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهدف.