العثور على ابن النائب محمد عبيد الراجحي

عثر على ابن النائب محمد عبيد الراجحي الذي أعلن عن اختفائه منذ فجر اليوم.

وقال الراجحي بعد العثور على ولده «شكرا شكرا.. ‏للشعب الكويتي العظيم على هذه الفزعة غير المستغربة، ‏شكراً لكل من اتصل وساهم في البحث معنا، ‏شكرا للأخ وزير الداخلية ‏شكراً الفريق عصام النهام ‏شكرا للأخ فراج الزعبي ‏شكراللأخ صلاح الدعاس ‏شكرا لجميع قيادات وضباط وافراد الداخلية.. ‏اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».

وكان الراجحي قد أعلن في وقت سابق اختفاء ابنه عبيد «ابني عبيد عمره 13 عاماً خرج من الساعه 2 فجر اليوم من منزلنا بمنطقة الرحاب، والى الآن لم يعد للبيت، وتم ابلاغ وزارة الداخلية والى الآن جار البحث عنه ولم نجده».

وأضاف «أرجو من يعرف عنه شيئاً او شاهده او يشاهده ابلاغنا او ابلاغ الشرطة، ولاحول ولاقوه إلا بالله».

وحظي الاختفاء بتفاعل نيابي واسع، ولم تقتصر المشاركة الوجدانية على نواب كتلة الـ 31 النيابية التي ينتمي لها الراجحي وإنما شاركه عدد من النواب غير المنتمين للكتلة وشارك بالدعاء بعودة عبيد سالما إلى أهله نواب سابقون أمثال يوسف الزلزلة والحميدي السبيعي.