الغانم بحث ونظيره التركي تعزيز التعاون وتوحيد المواقف في المحافل البرلمانية القارية والدولية

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنتوب والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات لا سيما في شقها البرلماني، وأهمية توحيد وتنسيق المواقف بين البرلمانين تجاه العديد من الملفات والقضايا الإسلامية في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

كما تطرقت المباحثات الى آخر تطورات ومستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب فرز الديحاني، والنواب سعد الخنفور وأحمد الحمد وخالد العنزي والدكتور هشام الصالح والدكتور حمود مبرك العازمي وسلمان الحليلة، وسفيرة الجمهورية التركية لدى دولة الكويت عائشة كويتاك، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة التركي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.