المضف يسأل وزير الخارجية عن شهادات العاملين بسفارة الكويت في لندن والمتفرغين منهم للدراسة

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أسماء وشهادات جميع العاملين في السفارة الكويتية في لندن حاليا ومدة خدمة كل منهم مع إرفاق المسجلين على السفارة والمتفرغ منهم للدراسة إن وجد.

كما طلب المضف تزويه بأسماء حملة شهادة الثانوية العامة ومدة خدمتهم والعاملين في جميع سفارات أوروبا,

واستفسر المضف عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة فور علمها بالمشكلة التي حدثت في سفارة دولة الكويت في برلين حيث كانت هناك مراسلات سرية من الملحق العسكري الكويتي لوزارة الدفاع عن بعض المعلومات التي تضر بسمعة السفارة الكويتية في بولندا.

إلى ذلك سأل المضف عن صحة المشكلات التي وقعت فيها سفارة الكويت في ألبانيا في بيع أراض وعمولات عام 2012 وكيف تعاملت الخارجية الكويتية معها، وتزويده بالمعلومات المتوافرة لديكم حول المدعو رشدي (مصري الجنسية) ويعمل مندوبا لدى السفارة والاجراءات التي قامت بها الوزارة حيال هذه النقطة.

وختم المضف سؤاله بالاستفسار عن مواجهة سفارة الكويت في كوالالمبور أية مشكلات مالية تتعلق في إصلاحات أو تأثيث مقر السفارة أو مقر السفير.

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