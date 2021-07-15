سقوط فتاتين من أرجوحة معلقة بداغستان

سقطت فتاتان روسيتان، من فوق أرجوحة بينما كانا تستمتعان بها من على قمة وادي سولاك كانيون في داغستان، وهي جمهورية داغستان، هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا . حيث انقطع الحبل الذي كان يحمل الكرسي ودفعهما إلى الأمام، فسقطتا من فوق الوادي، في مشهد صادم يصيب من يراه بالرعب والذهول، وفقًا لـ«ذا صن» البريطانية.

ولحسن حظهما، سقطت الفتاتان على منصة ضيقة تحت حافة الوادي. ولم يسقطا على الأرض مباشرة، فأنقذهما القدر من موت محقق كان ينتظرهما في عطلتهما الصيفية.

عانت الفتاتان من بعض الجروح والكدمات، والواقعة دفعت الشرطة إلى بدء تحقيق فيما حدث ويتم إجراء فحوصات السلامة على أراجيح مماثلة في مكان قريب، حيث يبلغ عمق الوادي أكثر من ميل واحد.

وأكدت أحد المصادر لصحيفة «برافدا» الروسية: «أصيبت الفتاتان بالخوف وخدوش، لكن لم يتعرض أي منهما لإصابات خطيرة».

كما أكد «المصدر» أن الأمر مُخيف للغاية قائلًا: «تخيلوا لو كان الفتاتان سقطا عندما كانت الأرجوحة في أقصى ارتفاع لها في الهواء».

وأكدت وزارة السياحة في مدينة «داجستان» أن هذه الأرجوحة لا تفي بإجراءات السلامة اللازمة، وجاء في بيانهم: «نتيجة لذلك، سقطت الفتاتان من على المقعد المتأرجح»