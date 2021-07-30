فهاد: سياسة إرهاب النواب وتشويه سمعة الشرفاء لن تمر مرور الكرام

أكد النائب السابق عبدالله فهاد أن سياسة إرهاب النواب وتشويه سمعة الشرفاء لن تمر مرور الكرام!

وقال فهاد عبر “تويتر”:

بعد ⁧‫تسريبات جنوب السره‬⁩ وعبدالله الصالح انكشفت الحسابات الوهمية والقائمين عليها ومموليها من بعض المسؤولين قبل وأثناء الانتخابات لتشويه سمعتنا ونواب آخرين ثمناً لمواقفنا وانحيازنا للحق.

‏وأضاف فهاد: وزير الداخلية تتحمل المسؤولية كاملة للتحقيق ومحاسبة هذه الأدوات القذرة التي تعيث بالكويت فسادا!

وختم قائلاً: ‏سبق وأن شكرت من وقف معي سابقاً أثر تعرضي للافتراءات من قبل هذه الحسابات الوضيعة وأشكر اليوم من تصدى لهذه الحسابات وكشفها للشعب الكويتي.