لبنان يقصر ارتياد المطاعم والشواطئ على حاملي شهادات التطعيم ضد “كوفيد-19”

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن لبنان سيقصر ارتياد المطاعم والمقاهي والحانات والشواطئ على حاملي شهادات تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أو من أجروا اختبارات الأجسام المضادة.

وأضافت أن العاملين في تلك المواقع الذين لم يتلقوا تطعيما سيتعين عليهم إجراء فحص التفاعل المتسلسل كل 72 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة وسط قفزة في الإصابات الجديدة في البلاد التي سجلت 1104 إصابات أمس الخميس مقابل بضع مئات في اليوم خلال الشهور السابقة.

وكانت حالات الإصابة في لبنان قد بلغت الذروة عندما فرضت السلطات عزلا عاما شاملا في يناير كانون الثاني بعد أن عجزت المستشفيات عن مواجهة الزيادة في أعداد المرضي وسط أزمة مالية خانقة وانخفاض في إمدادات الدواء وتكرار انقطاع الكهرباء.

وعاودت البلاد فتح الاقتصاد تدريجيا خلال فصل الربيع.

وحملة التطعيم في لبنان بطيئة وشهدت تلقي نحو 18 في المئة من السكان تطعيما كاملا.