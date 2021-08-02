الغانم يدعو لآلية مشتركة بين “الصحة” و”الطيران المدني” تسهّل إجراءات المسافرين

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة إيجاد آلية مشتركة بديلة، يتم تطبيقها من قبل وزارة الصحة وإدارة الطيران المدني، في حال وجود مشاكل تقنية وفنية لبرنامجي «مناعة» و«مسافر».

وأشار الغانم إلى أن مهمة هذه الآلية المشتركة البديلة ستكون مراجعة الأوراق الثبوتية والشهادات الصحية للمسافرين بشكل فوري في المطار حتى لا يتعطل المسافرون أو ربما يمنعون من السفر أو الوصول إلى الكويت لأسباب لا ذنب لهم فيها.

وأضاف الغانم «كلي ثقة بالإخوة في وزارة الصحة والادارة العامة للطيران المدني بسرعة التحرك لتدارك تلك المشكلة التي أصبحت مثار شكوى الكثير من المسافرين».