الإجراءات الاحترازية قلصت العدوى داخل المدارس البريطانية

أصدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بيانات حول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في المدارس في يونيو (حزيران) الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المكتب قوله إن نتائج اختبارات فيروس كورونا أثبتت إصابة 0.27 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية، و0.42 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية، و27 في المائة من موظفي المدارس الثانوية، بالفيروس. وتعد مستويات الإصابة أقل بين الأطفال في المدارس عنها بين السكان، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف المكتب أن الخطوات التي تهدف لاختبار الطلاب، وإبعاد المصابين منهم، ساعدت في إبقاء معدلات العدوى منخفضة في المدارس.

ووزعت بريطانيا إجمالي 86.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ184 ألفاً و514 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة من سكانها بلقاح من جرعتين.