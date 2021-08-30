الخليفة: إلغاء القيود الأمنية المسجلة لأسباب سياسية

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة لإلغاء القيود الأمنية المسجلة بحق المواطنين «بسبب مواقفهم السياسية»، بحسب اقتراحه.

وقال في مقدمة الاقتراح إن قيودا أمنية وضعت على مواطنين بسبب مواقفهم السياسية كالتجمعات السياسية والمسيرات خلال السنوات الماضية والتي أضرت بهم وبأقاربهم وحرمتهم من حقوقهم الوظيفية.

وأشار الخليفة إلى أن هناك طلبة تقدموا بطلبات للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية كطلبة ضباط إلا أنهم فوجئوا بالرفض لوجود قيود أمنية على أقربائهم «كالأب-الأخ-العم-الخال» مما أثر تأثيرا نفسيا ومجتمعيا عليهم ومنع قبولهم.