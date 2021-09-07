الغانم يشارك بالاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية: التنسيق العربي عاد كما كان قبل «كورونا»

شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، بالاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية وذلك على هامش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

وقال عقب الاجتماع «على هامش المؤتمر وقبل افتتاحه اجتمعت المجموعة العربية بدعوة كريمة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش».

وأوضح الغانم أن «التنسيق العربي عاد كما كان قبل جائحة كورونا سواء على مستوى المجموعة الخليجية أو العربية ليتم التركيز على الأولويات والقضايا العربية والاسلامية وطرحها في هذه المؤتمرات الدولية المهمة».

وأضاف «نتمنى أن نوفق في هذا المؤتمر»، مبيناً أن «أول مؤشرات نجاح المؤتمر هو عودة التنسيق العربي والاتفاق على كلالأولويات».

وتابع «حضرنا اجتماع اللجنة التنسيقية للاجتماع العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم كممثل للمجموعة العربية، وكان الاجتماع ناجح».

يذكر أن الرئيس الغانم وصل الى فيينا في وقت سابق من يوم الاثنين للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي يعقد خلال الفترة من 6 حتى 8 سبتمبر الجاري.