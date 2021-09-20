المضف لوزير الداخلية: هل تتولى شركة خاصة التفتيش في منفذ العبدلي؟

وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الداخلية عن وجود شركة خاصة تتولى عملية التفتيش في منفذ العبدلي الحدودي، مع تزويده بصورة عن العقد الموقع مع الشركة وجنسيات العاملين.

وسأل المضف عن وجود شركات خاصة تتولى أمر التفتيش في مختلف المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، مع تزويده بكشف بأسماء الشركات والمنافذ التي تتولى التفتيش فيها، وجنسيات العاملين على عملية التفتيش في كل منفذ على حدة.

كما استفسر المضف عن الأسس والمعايير التي على أساسها يتم التعاقد مع تلك الشركات، والدور المناط بهذه الشركات ودور الأجهزة الأمنية التابعة للدولة في مختلف المنافذ الحدودية في ظل وجود مثل تلك الشركات، وتزويده بإحصائية الضبطيات وطبيعتها التي قامت بها تلك الشركة في منفذ العبدلي منذ تاريخ 1/1/2017 إلى تاريخ السؤال.