المطر: وزير الإعلام وعد بعقد مؤتمر صحافي خلال أسبوعين حول “اختفاء الآثار”

قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد المطر إن وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري وعدنا في اجتماع اللجنة اليوم بعقد مؤتمر صحافي بعد أسبوعين لتبيان حقيقة اختفاء الآثار التاريخية.

وقال: من المستغرب أن المدينة الأثرية بالصبية والتي تضم الكثير من القطع الأثرية وتعود إلى 6 آلاف عام قبل الميلاد محاطة بسياج حديدي فقط على مدى السنوات الماضية بحجة أنه لا توجد مناقصة، مؤكدا أن وزير الاعلام وعدنا بتخصيص شركة لحراسة المدينة.

وأعلن المطر عن تشكيل لجنة تحقيق في اختفاء الآثار التاريخية للوقوف على حقيقة الأمر .