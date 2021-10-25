مجلس الأمة يبدأ غدا دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ16

يبدأ مجلس الأمة غداً دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 غدا بعودة جلساته العادية مجددا للانعقاد.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الأعمال بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. عقب ذلك ترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال سمو الأمير ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال حيث سيتم انتخاب أمين السر والمراقب. ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري والعرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والارشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة والأولويات.

ومن المتوقع أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية (الموقتة إن وجدت) بالإضافة إلى انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان العربي.