الغانم يعقد محادثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جلسة محادثات مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بحضور عدد من أعضاء المجلس.

وفي مستهل المباحثات، تقدم رئيس مجلس الأمة بالتهنئة الصادقة للجانب القطري على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى وما تمثله من نقلة نوعية سياسياً على طريق الديموقراطية.

وتم خلال المباحثات مناقشة طيف واسع من الأمور الدستورية و القانونية واللائحية المتعلقة بالمسيرة الدستورية في الكويت وكيف يمكن للتجربة القطرية أن تستفيد منها وهي في مستهل بدء عملها.

وقام الغانم وعدد من أعضاء الوفد البرلماني الكويتي بالرد على العديد من الاستفسارات المتعلقة بطبيعة عمل البرلمان ولجانه، إضافة الى عمل الأمانة العامة للمجلس.

كما تطرقت المباحثات الى أهم القضايا والملفات التي يتوقع أن تطرح خلال أعمال الدورة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد في الـ 26 من نوفمبر المقبل وأهمية التنسيق الخليجي والعربي إزائها.

وحضر المباحثات من الجانب الكويتي أعضاء الوفد المرافق للغانم والذي ضم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب الدكتور عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة العجمي وسلمان الحليلة العازمي، اضافة الى سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي، بينما حضرها من الجانب القطري نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي وعدد كبير من أعضاء المجلس والأمين العام.