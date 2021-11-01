الجمهور رئيسا لـ”الإسكان والعقار البرلمانية”.. والصقعبي مقررا لها

كشف النائب فايز الجمهور عن تزكيته رئيسا للجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية وانتخاب النائب عبدالعزيز الصقعبي مقررا لها، مشيرا الى أن اللجنة اجتهدت خلال دور الانعقاد الماضي لتحقيق شيئا ما للمواطنين بتوفير السكن بشكل كريم وسريع، متمنيا استكمال مسيرة العمل فيها لتحقيق تطلعات وطموح الشعب الكويتي.