الطريجي لوزير الصحة: منطقة بيان تحتاج مستوصفاً جديداً يضم كل التخصصات

وجّه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قال فيه: «هل توجد لدى الوزارة خطة لإنشاء مستوصف جديد في منطقة بيان يحتوي على كافة التخصصات الطبية، ويكون أكثر قدرة على استيعاب المرضى المتزايدة أعدادهم؟».

وسأل الطريجي «هل توجد لدى الوزارة خطة لمعالجة الازدحام الحالي في مستوصف منطقة بيان بزيادة عدد العيادات الطبية والطاقم الطبي للمختبر؟ وهل لديكم توجه لفتح المستوصف على مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً؟».

وأكد أن «منطقة بيان السكنية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث تتكون من 13 قطعة سكنية يخدمها مستوصف واحد فقط،ويستقبل أحيانا بعض حالات المرضى المحولة من منطقة الرميثية مما أدى الى تذمر المرضى المترددين على المستوصف».

وأشار إلى وجود عيادتين طبيتين فقط لاستقبال المرضى، وعدم تمكن المختبر الطبي من استيعاب أعداد المراجعين للمستوصف.