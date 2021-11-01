انتخاب أحمد الحمد رئيساً للجنة المالية وتزكية سلمان الحليلة مقرراً

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم الإثنين والذي خصص لاختيار رئيس ومقرر اللجنة.

وقال النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة انتهت إلى انتخابه رئيساً وتزكية النائب سلمان الحليلة مقرراً للجنة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر اليوم برئاسة رئيس السن النائب شعيب المويزري.

وبين الحمد أنه ترشح والنائب شعيب المويزري لمنصب رئيس اللجنة، مضيفا أنه تم التصويت وحصل الحمد على 4 أصوات فيما حصل المويزري على 3 أصوات.

وأضاف الحمد أن اللجنة زكت النائب سلمان الحليلة مقررا للجنة.

وأشار إلى أن اللجنة شكلت لجنة فرعية لتسهيل عمل اللجنة الأم طوال فترة دور الانعقاد، متمنيا المزيد من الإنجازات للجنة في دور الانعقاد الحالي.(ع.إ)(أ.غ)