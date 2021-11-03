الشعبة البرلمانية تعقد أول اجتماع لها برئاسة الغانم

عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أول اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم، وحضور وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة وعضو الشعبة النائب أسامة المناور والأمين العام للمجلس عادل اللوغاني.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها إقرار ميزانية الشعبة وتوزيع المجاميع الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية والدولية إضافة إلى بحث الاستحقاقات البرلمانية الخارجية المقبلة وأولها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده بمدريد في 26 نوفمبر الجاري.