المضف يسأل وزير الصحة عن عدد “الجلطات” منذ بداية تطعيم كوفيد-19؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الصحة، يستفسر خلاله عن عدد حالات الجلطات منذ بداية حملات التطعيم مقارنة بالسنوات الماضية؟ مع تبيان حالة التطعيم.

وطلب المضف في السوؤال معرفة التالي، كم عدد زيارات عيادات الباطنية ممن يشكون من مشاكل في القلب خلال عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة مع تبيان حالة التطعيم، وكم عدد حالات الدخول لأجنحة أمراض القلب في المستشفيات في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مع تبيان التاريخ المرض ي والعمر وحالة التطعيم؟، وكم عدد حالات دخول عيادات الطوارئ ممن يشكون من أعراض مطابقة للأعراض المذكورة في مطوية اللقاح؟، وبحسب نظام الإبلاغ عن أعراض اللقاح الخاص بوزارة الصحة أحد الخيارات المتاحة هو أعراض تخص الجهاز العصبي فما الأعراض المقصودة؟ وهل تشمل عدم القدرة على الحركة أو المشي أو استخدام الأطراف؟.

وشمل النص تساؤلات حول عدد الحالات التي تلقت العلاج في المستشفيات أو تم إرسالها للعلاج بالخارج نتيجة أضرار نتجت عن اللقاح، وعدد وفيات السكتات القلبية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مع تبیان حالة التطعيم، وعدد الوفيات الناتجة عن تسمم الدم لنزلاء المستشفيات خلال هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وعدد المسحات التي تقوم بها وزارة الصحة مقارنة بعدد المسحات التي تتم عن طريق القطاع الخاص، وعدد المسحات التي قامت بها وزارة الصحة لطلبة المدارس مقارنة بالقطاع الخاص.