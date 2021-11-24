حكم نهائي على بنزيما في قضية ابتزاز فالبوينا

أدين الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بمقطع فيديو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حُكم على بنزيما بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

واعتبرت محكمة فرساي أن المحادثة التي أجراها بنزيما مع فالبوينا، والتي حاول فيها إقناعه بالاتصال بالمُبتزين، تدخلًا "متعمدًا" لدفع زميله لمنع بث الفيديو.

وتم استبعاد اللاعبين من منتخب فرنسا، على ضوء هذه القضية، منذ عام 2015، قبل عودة بنزيما لصفوف الديوك هذا العام.

جدير بالذكر، أن بنزيما يستعد لخوض مباراة مهمة مع ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.