الحويلة: هل تم عمل دراسة مسحية شاملة لشبكات الطرق في الكويت؟

سأل النائب الدكتور محمد الحويلة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما إذا كان قد تم عمل دراسة مسحية شاملة لشبكات وهندسة الطرق في الكويت.

وقال: «نتيجة للتطور السريع الذي تشهده الكويت في مختلف المجالات وزيادة الكثافة السكانية وما يترافق معها من زيادة في حجم الحركة المرورية تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق وصيانتها بهدف المحافظة على مستوى الطرق وتأمين السلامة لمستخدميها، والعمل على فحص الطرق بصفة مستمرة وتحديد ما تحتاج إليه من خلال مسح شامل وعمل دراسات مسحية لشبكات وهندسة الطرق لمعالجة الاختلالات والاختناقات المرورية».

وتابع «هل تم عمل دراسة مسحية شاملة لشبكات الطرق بالكويت وتقييمها هندسيًا لرفع مستواها ومستوى السلامة المرورية عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها لكل محافظة على حدة؟»

وأضاف: «هل تم استبدال بعض الإشارات التي تسبب ازدحاما مروريا بدوارات وجسور معلقة أو توسعة عدد من الشوارع الرئيسية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بماكنها لكل محافظة على حدة؟ وهل لدى وزارة الأشغال العامة أجهزة حديثة ومتطورة وخاصة التي تقوم بأخذ عينات وقراءة طبقات الأسفلت من المناطق لتحليلها وتبيان الأماكن التالفة في الطرق؟ إذا كان الجواب بالنفي فما هي الأسباب التي تمنع جلب هذه الأجهزة الحديثة؟»