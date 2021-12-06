السويط يسأل الفارس عن منح إحدى الشركات المسجلة حديثاً ترخيص خدمة الاتصالات الدولية

وجه النائب ثامر السويط وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس عن منح وزارة المواصلات خلال عام 2020 إحدى الشركات المسجلة حديثاً في وزارة التجارة والصناعة ترخيص خدمة الاتصالات الدولية.

وطلب السويط تزويده بصورة ضوئية من الشروط الواجب توافرها لمنح الشركات مثل هذه الخدمات -صورة ضوئية من ترخيص الشركة والعقد التأسيسي الذي استندت عليه الوزارة لمنح الشركة هذه الرخصة وكافة المستندات التي قدمتها الشركة للحصول على الترخيص.

ما استفسر السويط عن تحقق الوزارة من اعتماد الأوراق والمستندات التي قدمتها من جهات رسمية أم اكتفت بما تم تقديمه دون اعتمادات تفيد بأنها مؤهلة للقيام بهذا النشاط الحساس على الأمن السيبراني؟