الحويلة: مكافحة الإعلانات والرسائل المنافية للآداب على الهواتف

تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح برغبة لقيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوضع برنامج خاص لمكافحة الإعلانات والرسائل الاقتحامية المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء التي تظهر على تطبيقات الهواتف والأجهزة اللوحية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتوصيات الهيئات والمنظمات الدولية في هذا الشأن، وإقامة ورش عمل بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين لإيجاد الحلول والتوصيات لمثل هذه الإعلانات والرسائل الاقتحامية.

وقال الحويلة في مقدمة الاقتراح إن ظاهرة إعلانات لتطبيقات وحسابات منافية للآداب العامة أو النظام العام أو دين الدولة انتشرت في الآونة الأخيرة على الهواتف والأجهزة اللوحية وتستخدم تلميحات غير لائقة تسمى رسائل اقتحامية تعبر عن أفكارها بشكل مبتذل ومهين، وتدعو إلى الرذيلة أو غيرها من الموبقات، لا سيما أن كثيراً من الأطفال والمراهقين يملكون هذه الأجهزة، ويتم التغرير بهم من خلال هذه التطبيقات والدعايات وهذه الفئة هي الأكثر عرضة للآثار السلبية لهذه الإعلانات.