الحويلة يقترح تسهيل شروط تسجيل الحاصلين على شهادة الثانوية لدى «الخدمة المدنية»

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن تعديل شرط التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية للحاصلين على الثانوية العامة وما دونها من سن 25 سنة إلى 21 سنة، قال في مقدمته ما يلي:

من شروط التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها ألا يقل عمره عن 25 سنة وهذا الشرط لا يسمح لمن هم دون سن الخامسة والعشرين بالتعيين في الوظائف الحكومية أو إذا كان غير متزوج، فإن مثل هذا القرار يمس شريحة ليست بالقليلة في المجتمع الكويتي، وإن تعطيل الطاقات الشابة ليس في مصلحة المجتمع، وليس من العدالة في شيء، بحيث يظل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما دونها ممن لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين من عمرهم عاطلين عن العمل بحرمانهم من التعيين بالوظائف الحكومية ما يترتب على ذلك من آثار نفسية سيئة عليهم، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم، ويشكل ذلك عبئاً على المجتمع بسبب تبديد طاقات الشباب وعدم الاستفادة منها، بدلاً من أن تساهم في بناء المجتمع.

وقد نص الدستور الكويتي في المادة 41 منه على أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تعديل شرط التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها من سن 25 سنة إلى 21 سنة ومن دون التقيد بالحالة الاجتماعية أو اشتراط الحصول على دورات تدريبية.