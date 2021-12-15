الكندري يدعو وزير العدل للتحقيق في تعطل أنظمة الوزارة

قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «على وزير العدل تشكيل لجنة تحقيق حول تعطل أنظمة الوزارة ومدى تأثر إداراتها والقضايا والإجراءات التنفيذية جراءهذا الانقطاع. وهل كانت هناك خروقات أمنية أو إدارية خلال فترة الانقطاع ومن المسؤول عن هذا التعطل واتخاذ اإاجراءات القانونية بحقهم».
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