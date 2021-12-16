محاكمة حطّاب سرق مئات الأشجار من جبال البيرينيه الفرنسية

مَثُل حطّاب إسباني أول من أمس (الثلاثاء)، أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه، ويواجه السجن 24 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف يورو. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقُطعت نحو مائة من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وفبراير (شباط) 2021. في بلدة بيرل إيه كاستوليه التي يراوح ارتفاعها بين 600 و2000 متر عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونُقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا. وتقدّم 21 فرنسياً متضرراً بشكاوى.

طالب المدعي العام بحبس رئيس الشركة 24 شهراً، منها 12 مع وقف التنفيذ، وبتوقيع غرامة عليه قدرها 25 ألف يورو (و200 ألف يورو ضد شركته)، بالإضافة إلى حظر أي نشاط حرجي لها في فرنسا، ومنح تعويض للمتضررين، واستنكر «سرقة غابات أريج».

وجرى التداول لإصدار الحكم في 15 فبراير.

واعترف مانويل بوتيستا (46 عاماً) صاحب شركة «اكسبلواتاسيون فوريستال بوتيستا» ومقرها في ليريدا، بـ«أخطاء»، وألقى اللوم على مقاولين أو عمّال أساءوا فهم تعليماته.

ورأى المدعي العام أنّ «المتّهم مسؤول جنائياً عن الأعمال التي يمارسها عمّاله أو المقاولون الذين يتعاملون معه».

ويقطع بوتيستا الغابات في فرنسا منذ عام 2009. من خلال توقيع عقود مع أصحاب أراضٍ، قبل بيعها إلى مناشر في إسبانيا. وطالب محاميه ببراءته بحجة حسن نيّته.

ووضع المتّهم في أغسطس (آب)، تحت إشراف قضائي مع حظر السفر إلى أريج إلا لتنفيذ طلب استدعاء قضائي، ولممارسة مهنته بإدارة الغابات في فرنسا.