جنوب أفريقيا تدين إقامة مزاد لبيع مفتاح زنزانة مانديلا

دانت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، مزاداً مزمعاً إقامته لبيع مفتاح الزنزانة التي سُجن فيها الرئيس الأسبق والزعيم الوطني نيلسون مانديلا.

ومفتاح الزنزانة في جزيرة روبن، حيث سُجن مانديلا لمدة 27 عاماً، هو العنصر الرئيسي في مزاد تعتزم دار «غيرنزيز» البريطانية إقامته في 28 يناير (كانون الثاني )، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب إفريقي ناثي مثيثوا في بيان «من غير المفهوم أن غيرنزيز التي من الواضح أنها تدرك التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تعتزم بيع المفتاح بالمزاد بدون أي تشاور مع حكومة جنوب أفريقيا وسلطات التراث في جنوب أفريقيا ومتحف جزيرة روبن».

وذكرت تقارير إعلامية أن حارس سجن مانديلا السابق كريستو براند هو بائع المفتاح.

وأضاف مثيثوا «هذا المفتاح ملك لشعب جنوب أفريقيا برعاية متحف جزيرة روبن ودولة جنوب إفريقيا… إنه ليس ملكاً شخصياً لأحد».

وشدد على «وجوب إعادة المفتاح إلى أصحابه الشرعيين فوراً ويجب وقف هذا المزاد».

وكان نيلسون مانديلا الذي توفي عن 95 عاماً في ديسمبر (كانون الأول) 2013، ناشطاً مناهضاً لنظام الفصل العنصري في بلاده. وتم انتخابه ليكون أول رئيس لجنوب أفريقيا الديمقراطية في مايو (أيار) 1994 وشغل المنصب حتى يونيو (حزيران) 1999.