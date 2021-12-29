الكندري للمنصور: ننتظر منك التحرك في قضايا التعذيب في أمن الدولة والمخافر

قال النائب عبدالكريم الكندري في تغريدة له على «تويتر» في رسالة إلى وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد المنصور أنه ينتظر منه التحرك في قضية تعرض مواطن للتعذيب في أمن الدولة بالإضافة إلى تصريح رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي حول رصد جرائم تعذيب في المخافر.

حيث ذكر الكندري في تغريدته «الأخ وزير الداخلية الجديد، هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان برصد جرائم تعذيب في المخافر. أنتظر منك تحرك في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل ‘وأذود عن حريات الشعب’».