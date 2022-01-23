ريال مدريد يتعادل بصعوبة مع إلتشي

خطف ريال مدريد تعادلا مثيرًا من إلتشي، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل لإلتشي لوكاس بويي وميلا في الدقيقتين 42 و76، بينما سجل لريال مدريد لوكا مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 82، وإيدير ميليتاو في الدقيقة (90+2)، وأهدر كريم بنزيما ركلة جزاء للملكي بالدقيقة 33.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل للميرنجي في الدقيقة 11، إذ تلقى تمريرة داخل المنطقة من كريم بنزيما لكنه سدد بين يدي حارس إلتشي باديا.

ومرر إيدين هازارد كرة على حدود منطقة الجزاء لتوني كروس، الذي أرسل تصويبة صاروخية بجانب القائم الأيمن لمرمى إلتشي في الدقيقة 14.

وانطلق ميندي على الطرف الأيسر، وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكريم بنزيما، الذي سدد كرة بكعب القدم، لكنها اصطدمت بأحد مدافعي إلتشي في الدقيقة 25.

وتلقى كريم بنزيما كرة في عمق دفاع إلتشي، وسدد كرة لكن باديا حارس الضيوف تألق في التصدي لها في الدقيقة 27.

وواصل باديا حارس مرمى إلتشي تألقه، بالتصدي لتسديدة قوية من كاسيميرو على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، إثر سقوطه في المنطقة، بعد تدخل عنيف من بالاسيوس مدافع إلتشي في الدقيقة 32.

وانبرى كريم بنزيما لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سدد أعلى العارضة الأفقية، وأهدر فرصة التقدم للميرنجي.

وعكس سير المباراة، ومن أول هجمة حقيقية لإلتشي، نجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42، حيث أرسل فيدل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى زميله لوكاس بويي الذي سجل من كرة رأسية أسفل يسار الحارس كورتوا.

وحاول ريال مدريد الرد سريعًا، إذ انطلق فيرلاند ميندي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إلتشي في الدقيقة 44،

وسدد بنزيما كرة داخل المنطقة، تصدى لها الحارس باديا في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم إلتشي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، إثر تدخل دييجو جونزاليس مدافع إلتشي على هازارد، وقرر الحكم العودة لتقنية الفيديو وألغى ركلة الجزاء نظرًا لأن سقوط هازارد لم يكن بسبب الالتحام.

وحاول لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، تهديد مرمى إلتشي بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 67.

ومرر لوكا مودريتش كرة لزميله فينيسيوس جونيور داخل المنطقة، والذي سدد بقوة بجانب القائم في الدقيقة 71.

ونجح بير ميلا في تسجيل الهدف الثاني لإلتشي، في الدقيقة 76، حيث تلقى تمريرة في العمق من بويي لينفرد بكورتوا ويضع الكرة في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 81، بسبب وجود لمسة يد داخل المنطقة على ميلا، وانبرى لوكا مودريتش لتنفيذها وسجلها بنجاح ليقلص الفارق للميرنجي.

واقتنص إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة 92، بكرة رأسية أسفل يسار حارس إلتشي، مستغلا كرة عرضية من مواطنه فينيسيوس جونيور.





