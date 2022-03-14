رئيس مجلس الأمة يقلّد عدداً من ضباط حرس المجلس رتبهم الجديدة

قلّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه اليوم، عدداً من ضباط حرس المجلس رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور قرار ترقيتهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب.

وهنأ الغانم النقباء عبدالله الشهاب، وعبدالرزاق الزيد، ومشعل الثاقب، وعبدالمحسن العجيل العسكر، على ترقيتهمـ متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة الدفعة الجديدة من ضباط حرس المجلس.

وأعرب الغانم خلال اللقاء عن تهنئته للدفعة بالانضمام إلى حرس المجلس، مؤكداً ضرورة عكس الصورة الإيجابية المعهودة، عن حرس المجلس في انضباطهم واحترافيتهم، وحسن تعاملهم مع زوار وضيوف المجلس.