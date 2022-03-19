الغانم يؤكد ضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم السبت ضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد مبينا أنه “من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية-الأوكرانية بمعيار في حين يتم التعامل مع اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بمعيار مختلف تماما”.

جاء ذلك في مداخلة للغانم خلال مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في اندونيسيا برئاسة رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل وحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال144.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية أن الغانم وجه حديثه إلى باشيكو قائلا “رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفترض أن تمثل الجميع وليس الكتلة الأوروبية فقط مع كامل تقديرنا لها”.

وأضاف “في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية-الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا للجرائم الاسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عاما”.

وأكد الرفض المطلق لهذا الاحتلال بالقول “فأنا من بلد جرب ويلات الاحتلال قبل أكثر من 30 عاما ولكن علينا في ذات الوقت التأكيد على رفض مبدأ الكل الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي”.